Уайт подписал контракт на бой с Фьюри

Поединок должен состояться 23 апреля в Великобритании

Фото: Sky Sports

Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в последний момент подписал контракт на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), сообщает Sky Sports.



Официальный претендент поставил автограф на соглашение за несколько часов до отведенного срока и документ передан в офис Всемирного боксерского совета.

Сражение должно пройти 23 апреля на «Уэмбли», но официально это еще не подтверждено.