Известно, почему Усик игнорирует трешток Фьюри
Уайт подписал контракт на бой с Фьюри
Поединок должен состояться 23 апреля в Великобритании
07:42
Фото: Sky Sports
Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в последний момент подписал контракт на бой
с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), сообщает Sky Sports.
Официальный претендент поставил автограф на соглашение за несколько часов до отведенного срока и документ передан в офис Всемирного боксерского совета.
Сражение должно пройти 23 апреля на «Уэмбли», но официально это еще не подтверждено.
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