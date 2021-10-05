Уайт: «У Фьюри в бою с Валлином была ужасная сечка. С такой травмой остановили бой Виталия Кличко и Льюиса»

Временный чемпион WBC заявил, что останавливать бой «Цыганского короля» было невыгодно для бизнеса

Уайт и Хирн / Фото: Matchroom Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) накануне боя с Отто Валлином (22-1, 14 KO) вспомнил в интервью Youtube каналу Matchroom Boxing бой шведа с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO):

Валлин отправил Фьюри в ад. Я действительно считаю, что с таким ужасным рассечением в 80 % мест остановили бы бой. Это было настолько тяжелое повреждение, как у Виталия Кличко в бою с Ленноксом Льюисом. Это просто вопрос бизнеса. Они хотели организовать реванш Фьюри и Уайлдера. Британец уверен в своей победе в предстоящем поединке.

Олег Шумейко-младший