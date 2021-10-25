Джошуа растерян перед реваншем с Усиком. Понимает, что нужно побеждать, но не знает как поступить с тренером

Эдди Хирн опроверг информацию об уходе от Роберта Маккракена

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Энтони Джошуа / Фото - Boxing Scene

Это была сенсация. Приятная сенсация для украинских болельщиков. Несмотря на статус аутсайдера, несмотря на то что бой вновь проходил на территории соперника, Александр Усик (19-0, 13 КО) одержал победу.

Украинец перебоксировал и даже едва не нокаутировал главную британскую звезду Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Экс-чемпион мира никак не может отойти от этого поражения. Недавно в соцсетях он поделился текстом на черном фоне. Никаких фото, просто надпись:

«Все еще зол из-за боя. Я собираюсь взять быка за рога и сделать все в моих силах, чтобы в этот раз победить».

После поражения многие отмечали странную тактику Джошуа. Британец пытался боксировать с бойцом, который конкретно в боксе своего соперника превосходит. Энтони не пользовался своим преимуществом в мощи, в антропометрии. План на встречу выглядел провальным. А поэтому после поединка многие набросились на тренера – Роба Маккракена, который работал с Джошуа в любительской сборной, а с 2016 года стал наставником и в профессионалах.

Дошло до того, что в СМИ появилась информация – боксер решился искать себе нового тренера. Казалось, он даже начал поиски нового наставника: стал посещать разные залы, общаться с разными коучами. И если Тайсон Фьюри шутя предложил Джошуа свои услуги, то Роберт Гарсия, судя по всему, был серьезен – он хотел бы попытаться обыграть команду Усика.

Временный чемпион WBCне понял решения соотечественника. Он удивился от того, что Джошуа решил обвинить во всем тренера, а не взять весь удар на себя:

«Самое легкое, что можно сделать после поражения, – начать спрашивать с людей вокруг тебя, вместо того чтобы спросить с самого себя. Роберт Маккракен – отличный тренер. Посмотрите, что он сделал для Карла Фроча и остальных людей из сборной Великобритании. Когда ты проигрываешь, ты начинаешь искать оправдания: «Возможно, я мало спал. Может быть, виноваты мои тренеры». У Джошуа проблемы с самим собой, а не с тренерами».

Правда, судя по всему, Джошуа никого не меняет, ни от кого не уходит. По крайней мере, Эдди Хирн пытается убедить всех, что информации о смене тренера, как минимум, преждевременна:

«Это просто спекуляции. Джошуа полетел в США, чтобы посетить несколько залов, увидеться с боксерами, тренерами. Он не разошелся с Маккракеном, он все еще не решил хочет ли уходить к другому тренеру. Думаю, Энтони просто пытается учиться, пытается перезагрузиться, взглянуть как может прогрессировать. Он работает. Он там каждый день трудится для того, чтобы быть готовым к реваншу. Он очень сфокусирован на этом поединке. Джошуа хочет, чтобы все было на 100% правильно, потому что он знает – ему необходима победа. Целью этой поездки не была смена тренера. Он просто собирает информацию. У него не было конкретного вопроса или конкретного настроя перед отлетом. Это не было по типу: «Так, сейчас я полечу в США искать себе нового тренера». Это было просто: «Мне нужно нужного отвлечься». Он просто отдыхает, посетил несколько залов. Встретился с Канело, посмотрел его спарринги, поговорил с ним, пообщался с Эдди Рэйносо.

Это был не единственный зал, куда он зашел. Также он повидался с Джермаллом и Джермелом Чарло, с Ронни Шилдсом. Целью не было встретиться с различными тренерами. Просто ему нужно было перезагрузиться. Ему нужно понять нужно ли ему новое окружение во время тренировок, нужна ли ему новая энергия. Кстати, он занимается там. Джошуа ведь не полетел туда сам, а взял с собой некоторых членов команды. Он действительно заботится о том, чтобы выиграть этот бой. И он не собирается оставить ни камня на камне».

С одной стороны, Хирн опроверг информацию о том, что Джошуа отказался от услуг Маккракена. Но, с другой, промоутер дал понять, что его боксер все же пытается изменить обстановку. И окончательного решения пока что нет.

Пока Александр Усик взял заслуженный отпуск и отдыхает с семьей, то Энтони пытается разобраться со своими проблемами. После поражения он заявил украинцу в лицо, что теперь знает, как победить.

Но, судя по всему, британец только зашел в лабиринт. И не факт, что знает из него выход.