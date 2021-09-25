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Украинец Лапин выиграл бой в андеркарде Усик – Джошуа

Байсангуров потерпел второе поражение в карьере
Бокс Профессиональный бокс
19:53
Украинец Лапин выиграл бой в андеркарде Усик – Джошуа
Фото: usyk17.promotions

В Лондоне проходит вечер бокса, в главном событии которого состоится бой украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В первом поединке андеркарда украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (5-0, 0 КО) победил Павла Мартынюка (4-8, 4 КО) из Польши.

В третьем бою карда средневес Хасан Байсангуров (21-2, 11 КО) проиграл американцу Кристоферу Оузли (13-0, 9 КО).

Прямая онлайн трансляция боя Усик – Джошуа будет доступна у нас на сайте. Ориентировочное начало поединка – 23:50 по киевскому времени.

Перед главным событием вечера состоится еще один интригующий бой, в котором украинец Максим Продан попытается поставить на место албанского выскочку Флориана Марку. За этим поединком смотрите также у нас на сайте.

Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Даниэль Лапин Хасан Байсангуров

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