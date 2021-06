Украинец не оставил сопернику ни единого шанса. Статистика ударов поединка Ломаченко – Накатани

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) показал феноменальное выступление в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).



«Хай-Тек» доминировал на протяжении всего боя, что наглядно иллюстрирует статистика ударов.

Лома выбросил 214 ударов – 104 из которых достигли цели. Накатани настигли 89 силовых ударов (59%) и 15 джебов от украинца.

Накатани нанес 250 ударов. Правда, лишь 29 из них пришлись в экс-лидера легкого веса. Масайоши больше бил по корпусу – 17 против 14.

Loma closed show landing 18 of 27 power punches (67%). Loma landed 59% of his power punches in the fight, while Nakatani landed just 12% of his total punches. @trboxing @ESPNRingside pic.twitter.com/VoxPUNH6qP