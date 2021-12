Украинского супертяжа избили в андеркарде Ломаченко. Видео нокаута

Фото: Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-2, 13 КО) досрочно уступил американскому проспекту Джареду Андерсону (11-0, 11 КО).

Видео нокаута:

HE FROZE HIM @TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb