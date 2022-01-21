Умар Кремлев в обнимку с главой Федерации бокса Украины назвал украинцев и россиян одним народом

Руководитель AIBA ранее поддержал оккупацию Крыма

Кремлев и Продивус

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус встретился со скандальным главой Ассоциации национальных боксерских федераций (AIBA) Умаром Кремлевым.



Продивус и Кремлев на камеру заявили, что россияне и украинцы – единый народ и братья. А если верить геолокации, то функционеры во время записи видео находились в Баку (Азербайджан).





Для Украины Кремлев является очень токсичной личностью, поскольку своими действиями на должности главы Федерации бокса России признал оккупацию украинского полуострова Крым, проводя там боксерские турниры. При этом, при Умаре боксеры с полуострова допускались на всеросийские турниры.

Видео с выступлением представителей полуострова на чемпионате России очень много. Например, Артем Закиров стал чемпионом РФ по юниорам. Ринг-анонсер, не стесняясь представлял спортсмена представителем так называемой «республики Крым».





Кроме поддержки оккупации Крыма, не стоит забывать, что Кремлев сотрудничал с байкерской группировкой «Ночные волки», учавствовавшей в анексии полуострова. Факт сотрудничества Кремлева с «Ночными волками» неоспорим. При этом, вопрос о том, был ли лично Умар участником этих событий, остается без ответа, поскольку в первых рядах группировки были другие люди.

Кремлев - по центру в одеянии группировки "Ночные волки" Кремлев - по центру в одеянии группировки "Ночные волки"

Также в Украине Кремлев прославился своей слепой и параноидальной верой в Мурата Гассиева в бою с Александром Усиком. Во время поединка, где украинец уверенно перебивал россиянина с самого начала боя, Умара попросили прокомментировать происходящее. У Кремлева это получилось очень смешно, поскольку он сказал, что с небольшим преимуществом ведет Гассиев.

Вот это веселое видео:

Интересно, что в 2020-м году Федерация бокса Украины во главе с Продивусом выдвинула Кремлева на должность президента AIBA.