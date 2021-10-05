Уоррен: «Бой Фьюри с Усиком станет грандиозным событием»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 3
Сегодня 12
Завтра 12
Теннис (1 событие из 18) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Татьяна Мария - Катерина Козлова 0:2 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Ред Булл Мюнхен - Цуг 2:2 3-й период
21:20 Ред Булл Зальцбург - Больцано 1:3 2-й период
21:35 Сендерйюске - Регле 1:2 2-й период
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Олимпик - Авангард 3:1 Окончен
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Млада Болеслав - Цюрих 0:1 Окончен
19:00 Ястшембе - Фриск Аскер 4:3 Окончен
19:05 ТПС - Векше 3:1 Окончен
19:05 ХИФК - Фрелунда 2:3 Окончен
19:05 Шеллефтео - Таппара 6:1 Окончен
19:05 Лександс - Фрибург Готтерон 2:5 Окончен
20:00 Айсберен - Лугано 6:3 Окончен
21:00 Ред Булл Мюнхен - Цуг 2:2 3-й период
21:20 Ред Булл Зальцбург - Больцано 1:3 2-й период
21:35 Сендерйюске - Регле 1:2 2-й период
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Белый Барс - Мариуполь 2:11 Окончен
Футбол (5 событий из 5) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Кремень - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Волынь -:- Запланирован
15:30 Полесье - ВПК-Агро -:- Запланирован
16:00 Николаев - Прикарпатье -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Оболонь -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Оцеларжи - Слован -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Кардифф -:- Запланирован
19:30 Донбасс - Клагенфурт -:- Запланирован
20:30 Спарта Прага - Фиштаун Пингвинз -:- Запланирован
20:30 Руан - Рунгстед -:- Запланирован
20:45 Лозанна - Адлер Мангейм -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Днепр - Краматорск -:- Запланирован

Уоррен: «Бой Фьюри с Усиком станет грандиозным событием»

Со-промоутер чемпиона WBC рассказал от дальнейших планах подопечного
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Уоррен: «Бой Фьюри с Усиком станет грандиозным событием»
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен в интервью BBC Sport порассуждал о дальнейших планах «Цыганского короля» в случае победы над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Если Тайсон выиграет бой с Уайлдером, мы сядем и обсудим дальнейшие наши шаги. есть несколько интересных вариантов. Поединок против Усика станет грандиозным событием.

Александр Усик (19-0, 13 KO) в последнем поединке отобрал титулы WBO/WBA/IBF/IBO у Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Александр Усик Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фьюри: «Не имеет значения, как Джошуа победит в реванше с Усиком»
Фьюри: «Не имеет значения, как Джошуа победит в реванше с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
22:10
«Официально предлагаю свои услуги». Фьюри вызвался готовить Джошуа к реваншу с Усиком
«Официально предлагаю свои услуги». Фьюри вызвался готовить Джошуа к реваншу с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
19:42
Тренер Фьюри: «Фьюри был очень расстроен поражению Джошуа от Усика»
Тренер Фьюри: «Фьюри был очень расстроен поражению Джошуа от Усика»
Бокс Профессиональный бокс
19:24
Гассиев: «Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать»
Гассиев: «Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать»
Бокс Профессиональный бокс
18:59
«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
18:02
3
Менеджер Уайлдера: «Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом»
Менеджер Уайлдера: «Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом»
Бокс Профессиональный бокс
17:28

Новости: Бокс

Фьюри: «Не имеет значения, как Джошуа победит в реванше с Усиком»
Фьюри: «Не имеет значения, как Джошуа победит в реванше с Усиком»
Профессиональный бокс
22:10
«Официально предлагаю свои услуги». Фьюри вызвался готовить Джошуа к реваншу с Усиком
«Официально предлагаю свои услуги». Фьюри вызвался готовить Джошуа к реваншу с Усиком
Профессиональный бокс
19:42
Тренер Фьюри: «Фьюри был очень расстроен поражению Джошуа от Усика»
Тренер Фьюри: «Фьюри был очень расстроен поражению Джошуа от Усика»
Профессиональный бокс
19:24
Гассиев: «Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать»
Гассиев: «Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать»
Профессиональный бокс
18:59
«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
Профессиональный бокс
18:02
Менеджер Уайлдера: «Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом»
Менеджер Уайлдера: «Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом»
Профессиональный бокс
17:28
Белью предложил Усику победить Джошуа в реванше и завершить карьеру
Белью предложил Усику победить Джошуа в реванше и завершить карьеру
Профессиональный бокс
17:11
Валуев высказался о бое Фьюри – Уайлдер в разрезе возможного поединка с Усиком
Валуев высказался о бое Фьюри – Уайлдер в разрезе возможного поединка с Усиком
Профессиональный бокс
16:26
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Профессиональный бокс
15:58
Все новости

Популярные новости

Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
8
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Усик: «За бой с Джошуа хотелось бы получить больше»
Усик: «За бой с Джошуа хотелось бы получить больше»
Бокс Профессиональный бокс
28 сентября 15:57
2
Известно, когда должен состояться реванш Усик – Джошуа
Известно, когда должен состояться реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
28 сентября 12:41
5
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
17:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
6 октября 10:35
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
6 октября 19:00
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
6 октября 19:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
6 октября 19:30
Лига чемпионов. «Руан Драгонс» — «Рунгстед». Лига чемпионов
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан Драгонс» — «Рунгстед». Лига чемпионов
6 октября 20:30
УХЛ. «Сокол» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Мариуполь». Видео трансляция
7 октября 18:30
Евро-2022. Квалификация. Хорватия – Украина. Видео трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Хорватия – Украина. Видео трансляция на XSPORT+
7 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
7 октября 19:00
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
WEB
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
7 октября 21:45
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
8 октября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
8 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
8 октября 20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
9 октября 10:10
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
9 октября 12:00
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
9 октября 16:00
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
9 октября 19:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
10 октября 10:45
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 14:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
10 октября 16:00
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 17:00
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
10 октября 18:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
10 октября 20:35