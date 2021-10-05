Фьюри: «Я не боюсь никого в мире»
Уоррен: «Бой Фьюри с Усиком станет грандиозным событием»
Со-промоутер чемпиона WBC рассказал от дальнейших планах подопечного
11:00
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен в интервью BBC Sport порассуждал о дальнейших планах «Цыганского короля» в случае победы над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Если Тайсон выиграет бой с Уайлдером, мы сядем и обсудим дальнейшие наши шаги. есть несколько интересных вариантов. Поединок против Усика станет грандиозным событием.
Александр Усик (19-0, 13 KO) в последнем поединке отобрал титулы WBO/WBA/IBF/IBO у Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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