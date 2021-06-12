Уоррен: «Джойс победой над Дюбуа добыл лишь статус обязательного претендента для победителя Усик – Джошуа»

Промоутер недоволен, что никаких дивидендов кроме места в рейтинге его подопечный не получил

Дюбуа против Джойса / Фото: Queensberry Promotions

Промоутер британского претендента в супертяжелом весе Джо Джойса (12-0, 11 KO) Фрэнк Уоррен, в интервью BT Sport признался, что ему не удалось извлечь выгоду после победы над Даниелем Дюбуа (15-1, 14 KO). Отметим, что Джойс будет настаивать на поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO), если Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) освободит титул WBO.



Джо одержал отличную победу над Даниелем, но, к сожалению, мы так и не смогли извлечь из этого выгоду. Единственное, чего нам удалось добиться – сейчас он является 2-ым номером рейтинга WBO и обязательным претендентом для победителя боя Усик – Джошуа. И то при условии, что они смогут договориться.

Ранее стало известно, что Джойс может провести следующий поединок с ветераном Карлосом Такамом (39-5-1, 28 KO).