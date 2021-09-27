Уоррен утверждает, что в случае победы Усика над Джошуа, бойцы не смогут провести немедленный реванш
Уоррен: «Если бы этот бой состоялся, вы представляете, что Фьюри сделал бы с Джошуа?»
Промоутер «Цыганского короля» шокирован результатом прошедшего поединка в Лондоне
27 сентября 07:38
Фрэнк Уоррен / Фото - boxingnewsonline.netПромоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), Фрэнк Уоррен, в интервью BBC Sport поделился мнением относительно поражения Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в поединке с украинцем Александром Усиком (19-0-0, 13 KO).
«Сейчас я уж не представляю, как это возможно. Если бы этот бой состоялся, вы представляете, что Тайсон сделал бы с ним? Их встреча точно бы не продлилась 12 раундов. Тайсон уничтожил бы его. Абсолютно. А ведь объединительный бой был так близко, и это был бы такой громкий поединок. Сердце кровью обливается. Что бы Тайсон Фьюри сделал с Джошуа, а? У него куда крепче подбородок и тяжелее удар. Усик – хороший боец, он невероятно здорово боксировал. Но об этом я и говорил насчет этого боя – Джошуа слишком уязвим. И он был таким уже многие годы. Мне казалось, Джошуа будет чересчур большим для Усика, но при этом я знал, что если он не закончит бой до финального гонга, тогда его перебоксируют. Он опасался идти в размен, все время будучи закрепощенным. Они могут говорить все что угодно насчет реваншей. Но его разобрали на части, как это уже было против Руиса. Каким образом Усик перебил его по джебам, при этом умудряясь его прессинговать? Я был шокирован этим. Даже если бы он побил Усика, то, что Тайсон Фьюри сделал бы с Джошуа? Да вы могли бы смело ставить свой дом на победу Тайсона».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».
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