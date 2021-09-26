Усик хочет провести реванш с Джошуа на НСК «Олимпийский»
Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на пресс-конференции после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, что реванш хотел бы провести на киевском стадионе НСК «Олимпийский»:
«Где бы я реально хотел провести реванш? Блин, на Олимпийском в Киеве. Джошуа - боец. Я думаю, он будет пытаться стать лучше. Возможно, он решится на реванш, возможно нет. Это его проблемы. Я думаю, что решится.
Я бы хотел сказать Джошуа спасибо. Конечно, я люблю, когда мне дают шансы. Но шанс мне дал Всевышний, а не Энтони. Он меня сюда привел.
Я ничего вообще не собираюсь говорить. Я не обращаю внимания на критиков. Критики умеют только критиковать. Для меня критика – это дополнительная мотивация. Я знаю, что умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют, – это их проблемы. Они болтуны».
Видео полной пресс-конференции Александра Усика:
Джошуа уже изъявил желание провести реванш.
Усик победил британца единогласным решением судей, а после поединка признался, что британец его практически ничем не удивил.
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