Усик хочет провести реванш с Джошуа на НСК «Олимпийский»

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Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на пресс-конференции после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, что реванш хотел бы провести на киевском стадионе НСК «Олимпийский»:

Я бы хотел сказать Джошуа спасибо. Конечно, я люблю, когда мне дают шансы. Но шанс мне дал Всевышний, а не Энтони. Он меня сюда привел.

Я ничего вообще не собираюсь говорить. Я не обращаю внимания на критиков. Критики умеют только критиковать. Для меня критика – это дополнительная мотивация. Я знаю, что умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют, – это их проблемы. Они болтуны».