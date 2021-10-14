Уоррен: «Уайлдер бы нокаутировал Джошуа – Энтони выглядел слабо в бою с Усиком»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Американский промоутер – об объединительном поединке в хэвивейте
14 октября 22:00
Фрэнк Уоррен / Фото - theathletic.comИзвестный американский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном противостоянии между обладателем пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует Уоррена Talksport.
«Ну, во-первых, Джошуа и Усик активировали пункт о матче-реванше. Усик вне поля зрения для Фьюри, поэтому единственный способ, чтобы этот бой состоялся – это если Джошуа отойдет в сторону. Все пояса были бы на кону, у них похожие стили. У него скорость, отличный джеб. Разница в том, что рост Тайсона 2,06 метра и он смело идет бой. Если бы я был на месте Джошуа, то не проводил бы реванш, я бы ушел, подумал, что делать, отошел бы в сторону».
«Я слышал, что Анатолий Ломаченко, кстати, отличный тренер, посоветовал Усику не добивать его, а просто боксировать. Если это правда, что он пытался не нокаутировать его, то это должно беспокоить Эй-Джея, потому что кое-кто собирался бросить полотенце. Если бы поединок длился еще 20 секунд, то он был бы остановлен. Он должен сделать то, что сделал Деонтей Уайлдер – отбросить осторожность и показать первоклассный бокс».
Усик и Фьюри удерживают все главные пояса хэвивейта. Они оба заинтересованы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако на пути у этого поединка находятся контрактные обязательства украинца перед Энтони Джошуа, которому Александр должен дать реванш.