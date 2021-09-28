Усик: «Были удары, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску»

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Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал об уроне, который он получил в бою против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался».