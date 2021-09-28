Известно, когда должен состояться реванш Усик – Джошуа
Усик: «Были удары, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску»
Украинец рассказал о силе Энтони Джошуа
28 сентября 13:00
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал об уроне, который он получил в бою против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Достаточно ощутимые удары. Можно посмотреть на мой фейс. Рассечение было, когда мы ударились головами, и затем легенький удар его джеба доразбил бровь.
Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался».
Напомним, в 12 раунде Усик едва не нокаутировал Джошуа, но британца спас финальный гонг. Уже известно, что боксеры проведут реванш, а промоутер украинца рассказал, когда он должен пройти.