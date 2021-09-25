Джошуа намерен провести незамедлительный реванш с Усиком

Об этом рассказал промоутер уже бывшего чемпиона мира

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), восхитился выступление Александра Усика (19-0, 13 КО), а также рассказал, что его клиент хочет провести незамедлительный реванш с украинцем. Слова Хирна приводит independent.co.uk:

«Сокрушительное поражение. Усик в очень хороших кондициях, у него отличные ноги, он выбрасывал много ударов. Возможно, он оказался более агрессивным, чем ожидалось. Это было тяжелое поражение. В этот вечер Джошуа проиграл более сильному сопернику. Теперь будет сложно, потому что уверенность Усика взлетит до небес. Джошуа хочет провести незамедлительный реванш. Желание все еще при нем. В реванше он может выступить намного лучше».

Усик победил Джошуа единогласным решением судей. После финального гонга Александр заявил, что в бою не показал лучшую версию себя.



Напомним, украинца уже успели поздравить Владимир Зеленский и Виталий Кличко.