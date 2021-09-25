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Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком

Комментатор UFC подметил одну интересную деталь
Бокс Профессиональный бокс
02:59
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Фото: Getty Images

Комментатор UFC Джо Роган в Instagram отреагировал на победу украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Роган восхитился выступление Усика, а также подметил одну интересную деталь. Судя по всему, в конце боя, когда украинец расстреливал Джошуа у канатов, дали преждевременный гонг об окончании поединка:

«Неужели они преждевременно ударили в гонг в последнем раунде?

Репост: «Великолепный бой и великолепное выступление Усика. Но если вы посчитаете время, то поймете, что последний раунд закончился на 5 секунд раньше. Нужно было спасать Джошуа? Не кажется ли это странным?»

Напомним, бой проходил в Лондоне на территории Джошуа, но для Усика это не проблема. После поединка украинец признался, что британец его практически ничем не удивил.

Статистика ударов в бою Усик – Джошуа.

Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа Джо Роган

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