«Усик элитный боксер, который может бить». Джошуа предстоит много работы, чтобы победить украинца

Александр Усик / Фото: Instagram

Британский тренер Питер Фьюри в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о реванше обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Энтони нужно будет найти решение. У него есть несколько моментов, которыми нужно заняться. Но для британца все не без вариантов. Джошуа предстоит много работы, но он может выиграть украинца. Но это будет очень непросто. Александр – непростой орешек для любого. Что мы знаем, что Усик может быть лучшим в дивизионе и просто пронестись по весовой категории. Но в то же время, разница в весе может быть слишком велика для него, и он с ней не справится.

Если бы у нас был кристальный шар, который говорил бы точные результаты всех боев, мы бы не платили за это зрелище.