Усик и Джошуа в последний раз встретились лицом к лицу накануне боя

Фото: Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) и чемпион мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) прошли последнюю битву взглядов накануне боя.

FINAL FACE OFF



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR