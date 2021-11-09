«Усик никогда бы не вышел с ним в ринг, ведь он слишком опасен». Джон Фьюри назвал супертяжа, которого все боятся

Тайсон не так давно провел с ним третий поединок

Александр Усик / Фото: Instagram Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing рассказал, что в супертяжелом весе есть боец, с которым никто, кроме его сына, не решится выйти в ринг:

Тайсон избил лучшего бойца своей эры три раза. Он дрался с самым опасным человеком на планете, и трижды победил его. Люди думают, что Усик смог бы что-то противопоставить Уайлдеру. Но украинец ничего бы не был способен с ним сделать. Ни Александр, ни Джошуа никогда бы не вышли в ринг с Деонтеем. Усик не дрался бы с Уайлдером – слишком опасен. А уж тем более Энтони. Напомним, что «Цыганский король» с применением грубой силы готовит брата к следующему поединку.

Олег Шумейко-младший