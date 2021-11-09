Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
«Усик никогда бы не вышел с ним в ринг, ведь он слишком опасен». Джон Фьюри назвал супертяжа, которого все боятся
Тайсон не так давно провел с ним третий поединок
20:39
Александр Усик / Фото: Instagram
Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing рассказал, что в супертяжелом весе есть боец, с которым никто, кроме его сына, не решится выйти в ринг:
Тайсон избил лучшего бойца своей эры три раза. Он дрался с самым опасным человеком на планете, и трижды победил его. Люди думают, что Усик смог бы что-то противопоставить Уайлдеру. Но украинец ничего бы не был способен с ним сделать. Ни Александр, ни Джошуа никогда бы не вышли в ринг с Деонтеем. Усик не дрался бы с Уайлдером – слишком опасен. А уж тем более Энтони.
Напомним, что «Цыганский король» с применением грубой силы готовит брата к следующему поединку.
Комментарии 0