Чтобы спасти брата от позора в бою с блогером Тайсон Фьюри пораньше вышел из отпуска

Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) недолго отдыхал после третьего поединка с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).



«Цыганский король», который еще прошлой ночью бурно отдыхал в ресторане, сегодня днем вышел на пробежку и провел тренировку с братом Томми Фьюри (7-0, 4 KO). Последний подерется 18 декабря с блогером Джейком Полом (4-0, 3 KO).

Отметим, что в случае поражения Томми должен сменить свою фамилию. А отец Тайсона заявил, что в случае поражение парня изобьет все большое семейство.

Но супертяж уверен, что беспокоиться не о чем – ставит на победу нокаутом во втором раунде:

“JAKE PAUL - WE’RE COMING FOR YOU!”@Tyson_Fury and @tommytntfury fire a warning to @jakepaul ahead of December 18th and predict a 2nd round KO #PaulFury pic.twitter.com/Tf9sVhYaev