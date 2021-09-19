Усик открылся: показал тренировочный лагерь и ответил на будоражащие вопросы

До боя против Энтони Джошуа осталось меньше недели

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александра Усик (18-0, 13 КО) впервые полноценно показал тренировочный лагерь, в котором он готовится к бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В видео от Matchroom Boxing украинец рассказал о своей первой работе на ферме, значении боя с Джошуа и многом другом:

До боя Усик – Джошуа осталось совсем немного. Накануне стало известно, что в углу украинца будет находиться Анатолий Ломаченко – прекрасная новость для Усика.

