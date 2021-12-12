Тренер Комми: «Ломаченко фантастический боец, но великим я бы его не назвал»
Усик: «Пусть Дэвис изъявит желание и организует поединок с Ломаченко»
Украинец не против увидеть бой соотечественника против американца
15:50
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью FightHype.com заявил, что не против увидеть поединок своего соотечественника Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против регулярного чемпиона WBA в легком весе американца Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО).
«Я хочу, чтобы Ломаченко боксировал за абсолюта. Я не думаю о поединке Василия с Джервонтой Дэвисом. Если этот бой будет, то замечательно. Пусть Дэвис изъявит желание и организует поединок».
Василий Ломаченко хотел бы провести поединок против Джервонты Дэвиса.