Усик рассказал, что было самым сложным в поединке с Джошуа

Также украинец рассказал, что до боя испытывал проблемы со спиной из-за повышенных нагрузок

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале выделил, что было для него самым важным в поединке с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Не было определенной трудности, с которой можно было бы столкнуться. Они собирались на протяжении 12 раундов. Я думаю, что концентрацию полного поединка выдержать, это нелегко, но возможно. Ведь ты к этому готовишься, делаешь определенную работу. Нельзя уходить от намеченного плана. Если он не работает, то нужно включать план Б. Если и в этом случае что-то не выходит, нужно импровизировать. Но план А работал, ведь он нарабатывался. Если ты постоянно делаешь, доводишь до автоматизма, у тебя будет получаться. Есть новые элементы, внедренные в подготовку. Это много работы корпусом – маятник. В момент подготовки пару раз очень болела спина от нагрузок.

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