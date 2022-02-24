Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера

Правда, Энтони придется подождать лет 5

Фото: Matchroom

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Behind The Gloves высказался о возможной смене тренерского штаба Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Я вообще об этом не думаю. Что мне думать о том, что он меняет или что берет. Это его задача. У меня есть наставник, который со мной трудится. Достаточно квалифицированный, профессиональный. Что у Энтони… Если Джошуа хочет, чтобы я ему помог, то после нашего реванша, или после завершения карьеры моей лет через 5 я могу возглавить его тренерский штаб. Почему бы и нет. Даже бесплатно.

Усик также признался, что хотел бы провести реванш в Украине.