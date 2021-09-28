Усик за один бой завоевал все пояса, которые Владимир Кличко собирал на протяжении 5 лет

Титулы WBA, WBO, IBF, IBO вернулись в Украину

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Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Этими же титулами с 2011 по 2015 года владел Владимир Кличко. Однако ему для их завоевания понадобилось 5 лет. Усик же справился за один поединок.

При этом Кличко также владел титулом журнала The Ring – звание сильнейшего боксера дивизиона. Сейчас этот пояс удерживает Тайсон Фьюри.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира во второй весовой категории. Новая цель украинца – собрать все пояса в супертяжах, однако перед этим Александру предстоит провести реванш с Джошуа.



