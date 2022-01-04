«Усика, Ломаченко и Кличко можно назвать трудоголиками». Украинский боксер раскрыл секрет успеха соотечественников

Сергей Радченко рассказал о спаррингах именитых спортсменов

Владимир Кличко и Сергей Радченко

Украинский боксер из Кременчуга Сергей Радченко рассказал, благодаря чему его именитым соотечественникам Александру Усику (19-0, 13 КО), Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) и Владимиру Кличко удается доминировать в боксе на протяжении такого длительного периода.

«Этих ребят можно назвать трудоголиками. Они работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой. Это самое первое и самое главное. Везде и по всем системам подготовки работают, к примеру, три недели спаррингов, три раза в неделю работают и по возрастающей идут – четыре, шесть, восемь раундов, доходят до пика, а потом идут на спад. А у Кличко и Усика – по 10, по 12, а даже иногда 15 раундов с разными спарринг-партнерами и работают по четыре дня в неделю. Не три, а четыре спарринга. Огромная работа!»

Экс-чемпион мира Григорий Дрозд считает, что Александр Усик и Василий Ломаченко по уровню достижений не дотягивают к Владимиру Кличко.