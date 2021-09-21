Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи 0:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс 12:2 Окончен
19:30 Мариуполь - Сокол 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 2) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 0:0 Идёт
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 0:0 Идёт
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован

Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них

После этого журналисты переключаются на другие темы
Бокс Профессиональный бокс
16:03
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них Тема дня
Александр Усик пытается оставаться спокойным перед боем с Энтони Джошуа / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

В последнюю неделю перед боем против Энтони Джошуа на Александра Усика оказывается огромнейшее давление: со стороны журналистов, болельщиков, пользователей соцсетей. Непросто может быть даже сыну боксера, который в этом году пошел в первый класс.

Но сам Александр не унывает и продолжает излучать уверенность и оптимизм. Это далеко не первый большой бой в его карьере, хотя и самый крупный. Усик уже прошел сражения с Муратом Гассиевым в Москве, Тони Белью и Дереком Чисорой в Великобритании, поэтому наверняка научился справляться с разного рода давлением и отвечать на провокационные вопросы.

Кстати, о вопросах. Можно только представить, как уже все достали Усика темой его веса и габаритов в сравнении с Джошуа. Этот вопрос мусолится каждый день с момента объявления боя, и ни одно интервью украинца, даже самое маленькое и короткое, не обходится без него.

Но, кажется, Александр нашел универсальный ответ, который не включает в себя ни объяснений, ни оправданий, ни попыток что-то аргументировать. С началом медианедели перед боем Усик просто говорит, что его никто не понимает, и у него в этом вопросе своя логика.

«Я никому не пытаюсь ничего доказывать, – говорит Усик Sky Sports. – Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают люди, и за все остальное. Но они слишком многого ждут от спортсменов.

Это все из-за того, что много из них в действительности не понимают, что происходит на ринге: насколько это легко или, напротив, сложно».

Что действительно бесит Усика, так это то, что многие приуменьшают значимость и ценность его победы над Дереком Чисорой. При этом украинец злится не из-за того, что кто-то обесценивает его действия и работу, а потому, что многие уже списали британца и не считают его серьезным соперником.

«Что касается того факта, что я провел 12 раундов с Дереком, он на самом деле действительно крутой парень.

Если вы посмотрите на его бои, Тайсон Фьюри провел с ним 12 раундов, многие топовые боксеры прошли с ним 12 раундов.

Многие люди думают, что Дерек какой-то бездельник. Он монстр, который всегда выкладывается на все 100%».

При этом Усик, как всегда, вежлив. Даже уходя от поднадоевшего ему вопроса, он извиняется перед журналистами и настоятельно просит проследить за тем, что будет в ринге, прежде чем делать какие-то поспешные выводы.

«То, что люди меня не понимают, ну, пожалуйста, простите меня. Я постараюсь быть яснее, чтобы вы меня поняли.

Заверяю вас, с первого раунда мы узнаем, что превалирует: сила или мастерство. Вопросы о размере меня не раздражают, вовсе нет. Просто, как я уже сказал, есть много людей, которые ничего в этом не смыслят, не видят или не знают».

Бой Джошуа – Усик состоится вечером 25 сентября по киевскому времени. За ходом боя Джошуа – Усик можно будет следить на нашем сайте.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма
Эксклюзив «Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма
Скелетон
18:45
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
18:35
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
41
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Бокс Профессиональный бокс
15:57
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Бокс
12:58
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Бокс Профессиональный бокс
11:36

Новости: Бокс

Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Профессиональный бокс
18:35
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
16:20
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
Тема дня
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
Профессиональный бокс
16:03
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Профессиональный бокс
15:57
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Профессиональный бокс
14:06
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
12:58
WBC санкционировала бой Райана Гарсии с Диасом
WBC санкционировала бой Райана Гарсии с Диасом
Профессиональный бокс
11:58
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Профессиональный бокс
11:36
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Профессиональный бокс
10:50
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости