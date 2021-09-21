Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них

После этого журналисты переключаются на другие темы

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Александр Усик пытается оставаться спокойным перед боем с Энтони Джошуа / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

В последнюю неделю перед боем против Энтони Джошуа на Александра Усика оказывается огромнейшее давление: со стороны журналистов, болельщиков, пользователей соцсетей. Непросто может быть даже сыну боксера, который в этом году пошел в первый класс.

Но сам Александр не унывает и продолжает излучать уверенность и оптимизм. Это далеко не первый большой бой в его карьере, хотя и самый крупный. Усик уже прошел сражения с Муратом Гассиевым в Москве, Тони Белью и Дереком Чисорой в Великобритании, поэтому наверняка научился справляться с разного рода давлением и отвечать на провокационные вопросы.

Кстати, о вопросах. Можно только представить, как уже все достали Усика темой его веса и габаритов в сравнении с Джошуа. Этот вопрос мусолится каждый день с момента объявления боя, и ни одно интервью украинца, даже самое маленькое и короткое, не обходится без него.

Но, кажется, Александр нашел универсальный ответ, который не включает в себя ни объяснений, ни оправданий, ни попыток что-то аргументировать. С началом медианедели перед боем Усик просто говорит, что его никто не понимает, и у него в этом вопросе своя логика.

«Я никому не пытаюсь ничего доказывать, – говорит Усик Sky Sports. – Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают люди, и за все остальное. Но они слишком многого ждут от спортсменов. Это все из-за того, что много из них в действительности не понимают, что происходит на ринге: насколько это легко или, напротив, сложно».

Что действительно бесит Усика, так это то, что многие приуменьшают значимость и ценность его победы над Дереком Чисорой. При этом украинец злится не из-за того, что кто-то обесценивает его действия и работу, а потому, что многие уже списали британца и не считают его серьезным соперником.

«Что касается того факта, что я провел 12 раундов с Дереком, он на самом деле действительно крутой парень. Если вы посмотрите на его бои, Тайсон Фьюри провел с ним 12 раундов, многие топовые боксеры прошли с ним 12 раундов. Многие люди думают, что Дерек какой-то бездельник. Он монстр, который всегда выкладывается на все 100%».

"Anthony, hello, I am here"



Oleksandr Usyk's message to Anthony Joshua ahead of Saturday's fight



Book Joshua vs Usyk, live on Sky Sports Box Office on September 25 https://t.co/nSgrSD8TxW #JoshuaUsyk pic.twitter.com/gP6r9BcY6B — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 20, 2021

При этом Усик, как всегда, вежлив. Даже уходя от поднадоевшего ему вопроса, он извиняется перед журналистами и настоятельно просит проследить за тем, что будет в ринге, прежде чем делать какие-то поспешные выводы.

«То, что люди меня не понимают, ну, пожалуйста, простите меня. Я постараюсь быть яснее, чтобы вы меня поняли. Заверяю вас, с первого раунда мы узнаем, что превалирует: сила или мастерство. Вопросы о размере меня не раздражают, вовсе нет. Просто, как я уже сказал, есть много людей, которые ничего в этом не смыслят, не видят или не знают».

Бой Джошуа – Усик состоится вечером 25 сентября по киевскому времени. За ходом боя Джошуа – Усик можно будет следить на нашем сайте.