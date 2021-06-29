«В ином случае мы уйдем». Хирн ожидает, что правительство разрешит полную заполняемость трибун на бое Усик – Джошуа

Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн признался, что в предстоящем поединке его подопечного с Александром Усиком (18-0, 13 KO) ожидает полные трибуны стадиона «Тоттенхэма».



Слова главы Matchroom Boxing приводит boxingscene.com:

Если к концу сентября у нас не будет полного стадиона, мы можем просто собрать вещи и уйти. Это включает в себя Премьер-лигу и весь футбол, если правительство не разрешит максимальную заполняемость, им придется несладко, могут начаться протесты. Поэтому мы ожидаем забитый стадион «Тоттенхэма».