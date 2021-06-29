Красюк: «Бой с Усиком для Джошуа – шаг назад»
«В ином случае мы уйдем». Хирн ожидает, что правительство разрешит полную заполняемость трибун на бое Усик – Джошуа
Глава Matchroom Boxing в ином случае ожидает протестов
29 июня 22:14
Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com
Промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн признался, что в предстоящем поединке его подопечного с Александром Усиком
(18-0, 13 KO) ожидает полные трибуны стадиона «Тоттенхэма».
Слова главы Matchroom Boxing приводит boxingscene.com:
Это действительно необходимо. Я только что вернулся из Мексики, несколько недель назад был в Далласе с 73 000 человек. Ситуация в Великобритании меня удручает, по правде говоря. Но надо соблюдать правила.
Если к концу сентября у нас не будет полного стадиона, мы можем просто собрать вещи и уйти. Это включает в себя Премьер-лигу и весь футбол, если правительство не разрешит максимальную заполняемость, им придется несладко, могут начаться протесты. Поэтому мы ожидаем забитый стадион «Тоттенхэма».
Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что бой с Усиком для британца является шагом назад.