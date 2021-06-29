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«В ином случае мы уйдем». Хирн ожидает, что правительство разрешит полную заполняемость трибун на бое Усик – Джошуа

Глава Matchroom Boxing в ином случае ожидает протестов
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 22:14
«В ином случае мы уйдем». Хирн ожидает, что правительство разрешит полную заполняемость трибун на бое Усик – Джошуа
Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн признался, что в предстоящем поединке его подопечного с Александром Усиком (18-0, 13 KO) ожидает полные трибуны стадиона «Тоттенхэма».

Слова главы Matchroom Boxing приводит boxingscene.com:

Это действительно необходимо. Я только что вернулся из Мексики, несколько недель назад был в Далласе с 73 000 человек. Ситуация в Великобритании меня удручает, по правде говоря. Но надо соблюдать правила.

Если к концу сентября у нас не будет полного стадиона, мы можем просто собрать вещи и уйти. Это включает в себя Премьер-лигу и весь футбол, если правительство не разрешит максимальную заполняемость, им придется несладко, могут начаться протесты. Поэтому мы ожидаем забитый стадион «Тоттенхэма».

Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что бой с Усиком для британца является шагом назад.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн

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