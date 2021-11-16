Камбосос: «Лопес меня боится. Я поломаю этого пацана»
«В разговорах он гораздо лучше, чем в ринге». Бывший соперник Ломаченко дал прогноз на бой Лопес – Камбо
Люк Кэмпбелл – о долгожданном мегафайте
17:43
Люк Кэмпбелл / фото - CoolHand
Люк Кэмпбелл, бывший соперник украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), дал прогноз на предстоящий бой обязательного претендента на титул IBF в легком весе, австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) против лидера дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Слова Кэмпбелла приводит YouTube канал BoxingSocial.
«Я предвижу, что Лопес победит в этом бою без малейших проблем. Я смотрел поединок Камбососа против Ли Селби. Честно говоря, он меня не впечатлил. Камбосос хорош в разговорах, но мне кажется, что в бою с Лопесом он оказался не в своей лиге».
Следите за боем Лопес – Камбосос в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 28 ноября, в 06:00.
Напомним, Камбосос показал комбинации, которые позволят ему забрать у Лопеса все чемпионские пояса.