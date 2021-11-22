В стиле Владимира Кличко. Хэй посоветовал Джошуа, как действовать в бою с Усиком

Джошуа и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй посоветовал Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO) обратить внимания на манеру ведения боя Владимира Кличко с соперника, которые были меньше его:



Посмотрите, как Владимир Кличко дрался с более мелкими соперниками – со мной или Поветкиным. Мы были опасными, но он обезоружил нас, используя преимущество в габаритах. Он наваливался на нас, чтобы лишить энергии и замедлить. Это очень грамотный шаг со стороны большого парня.

Посмотрите бои Леннокса Льюиса. Он держался на дистанции, а потом сближался и там действовал очень жестко. Нужно расширять рамки правил, пока рефери не скажет тебе успокоиться. Но в бою Джошуа – Усик рефери не приходилось их предупреждать, потому что они боксировали как джентльмены. С Александром нужно действовать совершенно по-другому. Ты должен устроить динамичный бой, жесткий и бескомпромиссный. Но для этого нужно принимать урон на ближней дистанции. Сложно драться вблизи, ничего не пропуская в ответ.