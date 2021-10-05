Валуев: «Спасибо, Саня, что подарил такие эмоции. Ты молодец»
Валуев высказался о бое Фьюри – Уайлдер в разрезе возможного поединка с Усиком
Бывший чемпион мира ждет яркое противостояние
16:26
Фото: Чемпионат
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о третьем бое обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), который состоится 9 октября:
«Яркий, супертяжелый бой. Это уже третья встреча. Столько воды утекло. Конечно, пандемия сдвигает границы, обрушает все сроки. Но все же мы дождались новой встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Важно, что они встречаются.
Победитель боя займет пантеон WBC, супертяжелый. И будет встречаться с Александром Усиком. Мы ждем, кто победит в данной встречи, потому что определится, кто будет биться с Усиком».
Напомним, прогноз Валуева на бой Александр Усик – Энтони Джошуа не сбылся.
Накануне Усик заявил, что готов драться с победителем противостояния Уайлдер – Фьюри.