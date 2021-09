Василий Ломаченко: «Джошуа намного больше? Что ж, зато Усик намного быстрее»

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категория Василий Ломаченко поделился мнением о бое соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

"USYK HAS BIG CHANCE TO BEAT AJ"@VasylLomachenko is confident fellow countryman @usykaa wins against @anthonyjoshua



Do you agree? pic.twitter.com/8CbSlaFdrf