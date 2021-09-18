До мегафайта Усик – Джошуа осталась неделя
Василий Ломаченко: «Джошуа намного больше? Что ж, зато Усик намного быстрее»
«Хай-тек» – об одном из самых ожидаемых боев года
11:15
Фото: Facebook Василия Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех весовых категория Василий Ломаченко поделился мнением о бое соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
«Конечно, я верю (в Усика – прим.). Он имеет очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень-очень интересный бой.
Джошуа намного больше? Что ж, зато Александр намного быстрее».
"USYK HAS BIG CHANCE TO BEAT AJ"@VasylLomachenko is confident fellow countryman @usykaa wins against @anthonyjoshua— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 17, 2021
Do you agree? pic.twitter.com/8CbSlaFdrf
До боя Усик – Джошуа осталось совсем немного. Накануне стало известно, что в углу украинца будет находиться Анатолий Ломаченко – прекрасная новость для Усика.