«Верю, что сейчас я намного сильнее, чем был раньше». Первые слова Смита после победы над Джеффрардом

Джо Смит-младший / фото - Getty Images

Американский полутяжеловес Джо Смит-младший (28-3, 22 КО) успешно провел дебютною защиту чемпионского титула WBO, нокаутировав соотечественника Стива Джеффрарда (18-3, 12 KO). В комментарии пресс-службе Top Rank Смит поделился своими впечатлениями от поединка, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

Верю, что сейчас я намного сильнее, чем был раньше, чем был в первом бою с Биволом. Думаю, все это заметили. Уверен, в реванше я его побью и отниму у него пояс».