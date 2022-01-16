Джо Смит в девятом раунде нокаутировал Джеффрарда
«Верю, что сейчас я намного сильнее, чем был раньше». Первые слова Смита после победы над Джеффрардом
Чемпион WBO рассказал о дальнейших планах
08:59
Джо Смит-младший / фото - Getty Images
Американский полутяжеловес Джо Смит-младший (28-3, 22 КО) успешно провел дебютною защиту чемпионского титула WBO, нокаутировав соотечественника Стива Джеффрарда (18-3, 12 KO). В комментарии пресс-службе Top Rank Смит поделился своими впечатлениями от поединка, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.
«Если получу следующим чемпиона WBC/IBF Артура Бетербиева и побью его, то хочу затем реванш с чемпионом WBA Дмитрием Биволом. Хочу объединить в своих руках все титулы дивизиона – стать абсолютным чемпионом мира. А уже после этого я соглашусь на бой с «королем паунда» – с Канело Альваресом.
Верю, что сейчас я намного сильнее, чем был раньше, чем был в первом бою с Биволом. Думаю, все это заметили. Уверен, в реванше я его побью и отниму у него пояс».
Напомним, Бетербиев заявил, что напротив сойтись в ринге со Смитом.
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