Виталий Кличко первым лично поздравил Усика с победой над Джошуа

Фото: Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко первым поздравил чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Сразу же после объявления судейского решения Кличко поднялся к рингу, где что-то сказал Усику, а затем публично прокомментировал его триумф:

From one Champ to another



Vitali x Oleksandr #JoshuaUsyk pic.twitter.com/kFpLVfoBcc