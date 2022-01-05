«Вхождение в новогодний ритм». Видео сумасшедшей тренировки Фьюри

«Цыганский Король» готовится к возвращению на ринг

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) продолжает поддерживать свою физическую форму во время новогодних праздников. Пока что неизвестно, кто станет следующим соперником британца, но «Цыганский Король» уже вовсю занимается в зале.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри, в своем Twitter опубликовал видео с тренировки своего подопечного.

«Вхождение в новогодний ритм».

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB — Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему в свое время не подписал контракт с Тайсоном Фьюри.