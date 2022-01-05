В случае отказа Уайта Фьюри проведет четвертый бой с Уайлдером или поединок с претендентом Усика
«Вхождение в новогодний ритм». Видео сумасшедшей тренировки Фьюри
«Цыганский Король» готовится к возвращению на ринг
20:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) продолжает поддерживать свою физическую форму во время новогодних праздников. Пока что неизвестно, кто станет следующим соперником британца, но «Цыганский Король» уже вовсю занимается в зале.
Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри, в своем Twitter опубликовал видео с тренировки своего подопечного.
«Вхождение в новогодний ритм».
Getting into the New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB— Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему в свое время не подписал контракт с Тайсоном Фьюри.
Комментарии 0