«Вхождение в новогодний ритм». Видео сумасшедшей тренировки Фьюри

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) продолжает поддерживать свою физическую форму во время новогодних праздников. Пока что неизвестно, кто станет следующим соперником британца, но «Цыганский Король» уже вовсю занимается в зале.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри, в своем Twitter опубликовал видео с тренировки своего подопечного.

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB