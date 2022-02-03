Владимир Кличко: «Мой самый главный союзник в жизни – Виталий»
Владимир Кличко объяснил свое решение стать резервистом Вооруженных сил Украины
Украинец рассказал о защите Родины и дочери, которая живет с ним в Киеве
02 февраля 22:38
Владимир Кличко / Фото: скрин-шот
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко
объяснил решение вступить в бригаду территориальной обороны Киева.
«Моя мотивация – это любовь к моей стране, к моему городу Киеву. Любовь к моей дочери, которая ходит в школу буквально в паре сотен метров отсюда. Эта любовь мотивирует меня защищать нашу страну, наш город.
Поэтому я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. Также мотивирую всех небезразличных сделать то же самое».
Напомним, ранее Владимир под присмотром Виталия Кличко подал документы в территориальную оборону.
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