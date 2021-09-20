Владимир Кличко признался, что хотел быть ЛОРом, а не боксером

Главной мотивацией молодого украинца была карьера врача





Владимир Кличко / Фото: скрин-шот

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью YouTube-каналу журналистки Сони Кошкиной признался, что в молодости не хотел быть боксером.



«Моя основная мотивация была – медицинский колледж. В Киеве на Лесном массиве находилось профильное ПТУ, куда я нацелился поступать после восьмого класса – хотел быть лором. Но мне сказали: «Парень, тебе всего 14 лет и у тебя неполное среднее образование. Поэтому ты будешь два года обучаться на медбрата, а потом мы тебя на третий год переведем уже на ухо-горло-носа». Перспективы два года учиться на медбрата меня расстроили, если честно. А я тогда только начал заниматься боксом - мне порекомендовали школу-интернат олимпийского профиля в городе Бровары. Я поехал туда посмотреть, что к чему только с одной мыслью: перебуду там два года, поезжу – как брат – по заграницам, тоже кока-колу привезу ему, джинсы, а потом пойду учиться на врача. Так мне будущее представлялось и бокс я воспринимал как инструмент. Конкретно – инструмент для путешествий. Мама как-то в детстве подарила мне две книжки: «Финансист» Теодора Драйзера и «Робинзон Крузо». Вот, Робинзон Крузо стал меня был мотивацией – я хотел увидеть мир, океан, пальмы. Спорт был инструментом для этого».

Напомним, ранее бывший глава промоутерской компании братьев Кличко заявил, что Владимер может вернуть все свои титулы.