Владимир Кличко вспомнил о золоте ОИ-1996, а также обратился к спортсменам олимпийской сборной Украины

Владимир Кличко / Фото: twitter.com/klitschko

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко в своем Twitter вспомнил о чемпионстве Олимпиады-1996, а также обратился к украинским олимпийцам на Играх-2020 в Токио, Япония:



#Throwback Atlanta 1996

On this day, a quarter of a century ago, I was a young athlete aspiring to my then greatest goal, the gold medal. And I succeeded. Now, again we are witnessing great achievements. Role models for future generations of athletes. YOU are the driving force! pic.twitter.com/hucPoCSlv0