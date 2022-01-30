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Внук Мухаммеда Али продолжает зажигать. Нокаутировал соперника, повторил легендарное движение деда, свел маму с ума

Нико Али Уолш набивает себе цену
Бокс Профессиональный бокс
30 января 23:40
Внук Мухаммеда Али продолжает зажигать. Нокаутировал соперника, повторил легендарное движение деда, свел маму с ума
Нико Али Уолш / Фото - twitter.com/NicoAliX74

Есть несколько путей к тому, чтобы стать популярным боксером и заставить писать о себе журналистов по всему миру.

Можно тренироваться с самого раннего возраста, отточить свои умения до безупречности, добиться успехов в любителях, перейти в профессионалы и устраивать там яркие бои, постепенно приближаясь к статусу чемпиона мира.

А можно просто родиться в правильной семье.

Компания Top Rank организовывала вечер бокса, где в главном событии боксировал Робсон Консейсао (17-1, 8 КО). Это тот самый бразилец, который на чемпионате мира-2011 со странными судейскими решениями победил Василия Ломаченко, но протест украинской стороны все же помог восстановить справедливость.

В 2016 году Консейсао стал олимпийским чемпионом. Первым в истории своей страны выиграл боксерский турнир на Играх. А потом перешел в профессионалы и дрался за пояс с Оскаром Вальдесом. Дал чемпиону настоящий бой, но проиграл. С определенными вопросами к судьям.

Он пример первого пути. А пример второго…

Нико Али Уолш (4-0, 3 КО). Это внук великого Мухаммеда Али. И одного этого факта достаточно для того, чтобы он уже сейчас считался звездой. Правда, к счастью, хотя бы без приставки «супер».

У Али Уолша почти нет любительского опыта. Родители и дедушка делали упор на учебу. Нико даже рассказывал, что отправлял дедушке дневник и тот платил ему за каждую пятерку. Но парню хотелось боксировать.

И Боб Арум дал ему эту возможность. Первые два боя – победы нокаутами. Третий – более сложный (40-36, 39:37, 38:38). Поэтому промоутеры решили снова откатиться к сомнительной оппозиции.

После соперника с рекордом 6-0 (правда, он программист на полный рабочий день) Али Уолшу дали парня с 1 победой, 1 поражением и 1 ничьей. Кикбоксера. Бойца ММА. Но никак не сильного боксера.

И все закончилось во втором раунде. Нико увидел джеб от визави и резко пробил правым навстречу, а затем еще и добавил левым боковым. Это первый нокдаун. Мама Рашида Али Уолш на трибунах начала сходить с ума.

И бывший подопечный Абеля Санчеса и ШугарХилла Стюарда, который сейчас тренируется под руководством Ричарда Слоуна, более известного как художника, нежели как боксера, пошел добивать соперника.

Нико ушел в угол и попрактиковался – выдал там легендарный Али Шафл. А потом он пробил левый хук, станцевал уже прямо перед соперником – и нокаутировал его. Порхай, как бабочка. Жаль, как пчела.

«Я не планировал использовать Али шафл. Это было эмоциональное решение. Это то, что происходит само собой».

Это было красиво. Кто-то восхищается Нико, кого-то он откровенно раздражает. Но одно точно – Боб Арум снова молодец. Особо не напрягаясь он вновь привлек внимание к своей компании.

А по Али Уолшу что-то говорить еще рано. Если обычно опыта набираются в аматорском боксе, то он делает это в профессионалах.

P.S. А вот, как это делал Мухаммед Али:

Сергей Лукьяненко
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Теги

Нико Али Уолш яркий нокаут

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