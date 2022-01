Внук Мухаммеда Али продолжает зажигать. Нокаутировал соперника, повторил легендарное движение деда, свел маму с ума

Нико Али Уолш / Фото - twitter.com/NicoAliX74

Есть несколько путей к тому, чтобы стать популярным боксером и заставить писать о себе журналистов по всему миру.

Можно тренироваться с самого раннего возраста, отточить свои умения до безупречности, добиться успехов в любителях, перейти в профессионалы и устраивать там яркие бои, постепенно приближаясь к статусу чемпиона мира.

А можно просто родиться в правильной семье.

Компания Top Rank организовывала вечер бокса, где в главном событии боксировал Робсон Консейсао (17-1, 8 КО). Это тот самый бразилец, который на чемпионате мира-2011 со странными судейскими решениями победил Василия Ломаченко, но протест украинской стороны все же помог восстановить справедливость.

В 2016 году Консейсао стал олимпийским чемпионом. Первым в истории своей страны выиграл боксерский турнир на Играх. А потом перешел в профессионалы и дрался за пояс с Оскаром Вальдесом. Дал чемпиону настоящий бой, но проиграл. С определенными вопросами к судьям.

Он пример первого пути. А пример второго…

(4-0, 3 КО). Это внук великого. И одного этого факта достаточно для того, чтобы он уже сейчас считался звездой. Правда, к счастью, хотя бы без приставки «супер».

У Али Уолша почти нет любительского опыта. Родители и дедушка делали упор на учебу. Нико даже рассказывал, что отправлял дедушке дневник и тот платил ему за каждую пятерку. Но парню хотелось боксировать.

И Боб Арум дал ему эту возможность. Первые два боя – победы нокаутами. Третий – более сложный (40-36, 39:37, 38:38). Поэтому промоутеры решили снова откатиться к сомнительной оппозиции.

После соперника с рекордом 6-0 (правда, он программист на полный рабочий день) Али Уолшу дали парня с 1 победой, 1 поражением и 1 ничьей. Кикбоксера. Бойца ММА. Но никак не сильного боксера.

