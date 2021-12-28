Красюк рассказал, получил ли Беринчик серьезные травмы в бою против Чаниева
«Во всем виноват Камбосос». Промоутер Беринчика рассказал о причине, по которой Денис все еще не дрался за титул
Александр Красюк – о том, насколько близок его клиент к титульному бою
15:53
Фото: K2 Promotions
Промоутер легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Александр Красюк рассказал, почему его клиент все еще не дрался за пояс чемпиона мира:
«Обратная сторона абсолютного чемпионства – то, что это стагнирует бокс. Это то, что действительно есть. Мы не понаслышке с этим знакомы.
Именно это является причиной столь долгой задержки Дениса Беринчика на том уровне, когда люк уже хочется раздраить. Он уже возле люка и просто нужно выйти наверх.
Мы ждем, когда волна спадет, чтобы Беринчик мог выйти наверх».
Напомним, в последнем поединке Беринчик выиграл у Исы Чаниева, однако этот успех не продвинул его в рейтинге WBO.