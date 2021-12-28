«Во всем виноват Камбосос». Промоутер Беринчика рассказал о причине, по которой Денис все еще не дрался за титул

Александр Красюк – о том, насколько близок его клиент к титульному бою

Фото: K2 Promotions Промоутер легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Александр Красюк рассказал, почему его клиент все еще не дрался за пояс чемпиона мира: «Обратная сторона абсолютного чемпионства – то, что это стагнирует бокс. Это то, что действительно есть. Мы не понаслышке с этим знакомы. Именно это является причиной столь долгой задержки Дениса Беринчика на том уровне, когда люк уже хочется раздраить. Он уже возле люка и просто нужно выйти наверх. Мы ждем, когда волна спадет, чтобы Беринчик мог выйти наверх».

Напомним, в последнем поединке Беринчик выиграл у Исы Чаниева, однако этот успех не продвинул его в рейтинге WBO.