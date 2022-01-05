Восходящая звезда бокса утверждает, что Амир Хан отказался от боя с ним

Конор Бенн отметил, что у него сейчас больше шансов подраться с Джейком Полом

Конор Бенн / Фото: Sky Sports

Перспективный британский полусредневес Конор Бенн (20-0, 13 КО) заявил в интервью порталу manchestereveningnews.co.uk, что бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 КО) категорическим отказался от боя с ним.



По словам Бенна, Хан после боя с Келлом Бруком хочет уйти на пенсию.

«Амир не хочет нашего боя и сейчас нет никакого шанса, что он изменит свое решение. Я говорил с ним. Он сказал, что уйдет на пенсию после поединка с Бруком. Я бы дрался с любым из них весь день напролет, но у меня больше шансов получить бой с Джейком Полом, чем с кем-то из этих парней. Сейчас я оказался в ситуации, когда меня все избегают».

Напомним, поединок ветеранов Хана и Брука состоится 19-го февраля на в Манчестере. В случае победы Келл готов провести бой против Бенна.