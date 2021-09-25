Все чемпионские бои Усик выиграл на территории соперника
Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал чемпионом мира во второй весовой категории.
Уникальность достижения Усика состоится в том, что все свои чемпионские бои он проводил на территории соперника и во всех одержал победы.
В тяжелом весе украинец в Польше побил Кшиштофа Гловацки, Латвии – Майриса Бриедиа, России – Мурата Гассиева. И вот теперь «жертвой» Усика стал супертяж Джошуа, которого Александр перебоксировал на 75-тысячной арене «Тоттенхэма» в Лондоне.
Заметим, что речь идет исключительно о поединках, в которых Усик завоевывал либо объединял пояса.
Помимо этого, Усик – лишь третий боксер в истории, которому удалось стать чемпионом мира сначала в тяжелом, а затем супертяжелом дивизионах.
Напомним, после боя с Джошуа украинец признался, что соперник его практически ничем не удивил.
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