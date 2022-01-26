Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою

Эдди Хирн / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе американца Девина Хэйни (27-0, 15 КО) Эдди Хирн сообщил, что у него есть определенные договоренности с промоутером абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу ДиБеллой по поводу боя их подопечных. Слова Хирна приводит портал boxing247.com.



Камбосос хочет этот поединок, Хэйни хочет этот поединок. Думаю, этот бой – единственный, который имеет смысл для обоих парней. Сейчас мы даже не близки к подписании контракта. У нас есть сделка и мы обсуждаем модель, которая может привести к бою. Мы изложили команде Джорджа свои мысли по организации и мы думаем, что это сработает. Этот поединок принесет много денег.

Теперь наше предложение ДиБелла должен обсудить с Камбососом, а мы обязаны его согласовать с Девином и DAZN. Мы все вместе работаем над тем ним и у нас есть модель, которая работает для всех в финансовом плане и это главное».