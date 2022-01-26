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Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою

Командам осталось все обговорить со своими боксерами, после чего они подпишут контракты
Бокс Профессиональный бокс
07:58
Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою
Эдди Хирн / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе американца Девина Хэйни (27-0, 15 КО) Эдди Хирн сообщил, что у него есть определенные договоренности с промоутером абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу ДиБеллой по поводу боя их подопечных. Слова Хирна приводит портал boxing247.com.

«Пока еще нечего объявлять, поскольку за кулисами ведется большая работа. На самом деле, мне еще предстоит позвонить Девину, ведь нам есть что обсудить. Это даже не предложение, а определенная сделка, которую мы заключили с Лу ДиБеллой. Думаю, она приблизит нас к организации боя между Хэйни и Камбососом.

Камбосос хочет этот поединок, Хэйни хочет этот поединок. Думаю, этот бой – единственный, который имеет смысл для обоих парней. Сейчас мы даже не близки к подписании контракта. У нас есть сделка и мы обсуждаем модель, которая может привести к бою. Мы изложили команде Джорджа свои мысли по организации и мы думаем, что это сработает. Этот поединок принесет много денег.

Теперь наше предложение ДиБелла должен обсудить с Камбососом, а мы обязаны его согласовать с Девином и DAZN. Мы все вместе работаем над тем ним и у нас есть модель, которая работает для всех в финансовом плане и это главное».

Напомним, ранее Райан Гарсия также заявил, что хочет провести поединок с Камбососом.


Карен Агабекян
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Теги

Девин Хэйни Эдди Хирн Джордж Камбосос Лу Дибелла

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