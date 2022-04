«Всего лишь раздутый средневес». Фьюри рассказал, как прошел бы его потенциальный поединок с Усиком

Фото: XSPORT

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, как бы прошел его поединок с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):



“It’s never going to happen.”



“I’d punch Usyk around the ring. He’s a middleweight that has been blown up.”@Tyson_Fury tells talkSPORT he is not interested in a fight against @UsykAA. pic.twitter.com/Fu9S4DW1fy