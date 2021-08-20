Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал

Серия ударов от Дениса Салабая – и Семен Мороз уже на руках у рефери

Нокаут от Дениса Салабая / Фото - скриншот

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 и чемпионата мира-2021 среди молодежи Денис Салабай мощно дебютировал на профессиональном ринге.

В своем первою бою в профи представитель Хмельницкого в полутяжелой весовой категории встречался с 17-летним соперником Семеном Морозом (0-1, 0 КО) из Светловодска.

Для Мороза это был уже второй выход в профи-ринг. За два месяца до этого он раздельным решением судей уступил в рамках вечера бокса в Умани.

Денис Салабай и Семен Мороз Денис Салабай и Семен Мороз

Много времени для победы Салабаю не понадобилось – он сумел завершить бой уже в первом раунде.

Первые две минуты боксеры активно обменивались ударами. Но перед началом последней трети раунда Салабай мощно пробил правой и отбросил соперника в угол ринга. И сразу ринулся добивать.

Сперва Мороз пытался отвечать, но после этого пропустил еще один мощнейший удар правой от соперника, вслед за которым прилетели восемь, фактически, безответных удара с разных сторон и углов.

Салабай отправил своего соперника прямо в руки рефери – только он мог помочь боксеру удержаться на ногах. Но судья сразу понял, что это избиение продолжать нельзя и дал отмашку – нокаут.

Устрашающее зрелище.