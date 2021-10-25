Временный чемпион WBC: «Фьюри дрался только с Уайлдером и Кличко – он не величайший»
«Я часто думаю о вас». Владимир Кличко написал об ушедшем из жизни Эмануэле Стюарде
Под руководством американского специалиста украинец стал легендой «королевского» дивизиона
22:29
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард / Фото: scmp.com
Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко в день, когда из жизни ушел великий тренер Эмануэль Стюард, написал об американце в Instagram:
Я думаю о вас довольно часто. Поминаю вас в день, когда вас не стало.
Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу.
Фьюри рассказал о сотрудничестве с легендарным тренером Владимира Кличко Эмануэлем Стюардом.