«Я дрался с лучшим бойцом мира травмированным». Лопес рассказал о повреждениях перед поединком с Ломой

Теофимо Лопес / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Fight Hub TV рассказал, что и на бой с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO), и на поединок с Джорджем Камбососом (19-0 ,10 KO) выходит с травмами:



На бой с Камбососом я тоже выхожу с травмой. Но так нужно делать. Это и отличает великих от легендарных. Я буду драться с этим пареньком с кучей повреждений. Но мне все равно, ведь я мыслю иначе.