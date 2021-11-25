Лопес выдвинул трудновыполнимое условие для реванша с Ломаченко
«Я дрался с лучшим бойцом мира травмированным». Лопес рассказал о повреждениях перед поединком с Ломой
Абсолютный чемпион признался, что есть проблемы со здоровьем и перед поединком с Камбососом
25 ноября 16:27
Теофимо Лопес / Фото: Thriller
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Fight Hub TV рассказал, что и на бой с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO), и на поединок с Джорджем Камбососом (19-0 ,10 KO) выходит с травмами:
Я дрался с Ломаченко травмированным. У меня был разрыв связок запястья и разрыв связок на правой ноги. И в это время я дрался с лучшим бойцом в мире. Без какой-либо поддержки или зрителей. Тихо как в аду. Такие правила игры.
На бой с Камбососом я тоже выхожу с травмой. Но так нужно делать. Это и отличает великих от легендарных. Я буду драться с этим пареньком с кучей повреждений. Но мне все равно, ведь я мыслю иначе.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.