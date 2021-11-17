«Я готов драться хоть на заднем дворе его дома». Чемпион тяжелого веса – о поединке с Канело

Илунга Макабу счастлив, что ему выпал шанс встретиться с лучшим боксером планеты

Илунга Макабу / фото - Getty Images

WBC санкционировала бой абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с держателем пояса организации в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Макабу, в интервью порталу ABC отреагировал на эту новость, заявив, что готов драться с Канело хоть у него дома.

«Сейчас я просто счастлив, потому что получил поединок против лучшего боксера планеты. Канело победил всех своих соперников, но теперь ему предстоит встретиться с действительно крутым бойцом. Я готов драть с Альваресом где угодно. Даже если нам организуют поединок на заднем дворе его собственного дома без зрителей. Я буду с ним драться».

Напомним, Альварес пожертвовал $1 млн на борьбу с детским раком.