Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою
«Я не испытаю проблем с Усиком». Альварес помог Джошуа подобрать ключик к украинцу
Во время вояжа британца в США мексиканец дал несколько советов
22:34
Фото: Youtube ESNEWS
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) не сомневается в своей победе над Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Вот как все обстояло. После первого поединка с Усиком я повез Джошуа, чтобы встретиться с Эдди Рейносо и Канело. Я общался с Альваресом и он мне говорил, как он чувствует можно победить Усика. Советы, которые помогли бы сразить украинца ему, Джошуа. И это выглядело просто и понятно.
Я спросил: «Ты думаешь, что ты способен победить Усика?». Он ответил: «Безусловно». Он заявил: «Организуй этот бой в лимите крузервейта или на фунт больше, чтобы считалось хэвивейтом (201 фунт) и я не испытаю никаких проблем.
В команде украинца отреагировали на интерес мексиканца.