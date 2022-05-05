«Я не испытаю проблем с Усиком». Альварес помог Джошуа подобрать ключик к украинцу

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) не сомневается в своей победе над Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Я спросил: «Ты думаешь, что ты способен победить Усика?». Он ответил: «Безусловно». Он заявил: «Организуй этот бой в лимите крузервейта или на фунт больше, чтобы считалось хэвивейтом (201 фунт) и я не испытаю никаких проблем.