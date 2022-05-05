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«Я не испытаю проблем с Усиком». Альварес помог Джошуа подобрать ключик к украинцу

Во время вояжа британца в США мексиканец дал несколько советов
Бокс Профессиональный бокс
22:34
«Я не испытаю проблем с Усиком». Альварес помог Джошуа подобрать ключик к украинцу
Фото: Youtube ESNEWS

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) не сомневается в своей победе над Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Вот как все обстояло. После первого поединка с Усиком я повез Джошуа, чтобы встретиться с Эдди Рейносо и Канело. Я общался с Альваресом и он мне говорил, как он чувствует можно победить Усика. Советы, которые помогли бы сразить украинца ему, Джошуа. И это выглядело просто и понятно.

Я спросил: «Ты думаешь, что ты способен победить Усика?». Он ответил: «Безусловно». Он заявил: «Организуй этот бой в лимите крузервейта или на фунт больше, чтобы считалось хэвивейтом (201 фунт) и я не испытаю никаких проблем.

В команде украинца отреагировали на интерес мексиканца.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сауль Альварес Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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