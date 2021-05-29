«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко

Ранее экс-чемпион заявлял, что он согласился провести бой с украинцем

Владимир Кличко / фото - SportBox

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в очередной раз попытался задеть в социальных сетях Владимира Кличко. На этот раз в Instagram Бриггс опубликовал фотографию Владимира, подписав:

«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица. Это только вопрос времени. У тебя чешется, но ты боишься почесаться, чемп. Я загнал тебя в угол. Выходи и дерись как глупая мамаша. Ой, я хотел сказать – как дядя-чемпион, извини».

Напомним, ранее Бриггс заявлял, что Владимир вскоре объявит о возвращении в большой бокс, а он как раз станет его первым оппонентом после длительного перерыва.