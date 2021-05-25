«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом

Японец не боится магических передвижений украинца

Интервью

Масайоши Накатани / Фото - sanspo.com

Звание абсолютного чемпиона мира было очень близко. Настолько близко, что Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) побоялся оттягивать этот момент – согласился на бой против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) с травмированным плечом.

Итог – украинец проиграл. Все пояса у себя собрал болтливый и, как оказалось, достаточно умело боксирующий американец.

Теперь Ломаченко готовится к возвращению. Он уже перенес операцию и успел полноценно восстановиться. 10 мая украинец уже вылетел в США – на целенаправленную подготовку к 26 июня, дню выхода в ринг.

Соперник Ломаченко – Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Лопес его уже побеждал, но нокаутировать японца не сумел. Да и вообще провел блеклый поединок. Украинец будет настроен показать разницу – смять Накатани и еще раз громко заявить: «Я лучше Теофимо».

Впрочем, японец не собирается так просто складывать оружие. Накатани собирается дать бой. Для начала, в разговоре с японскими СМИ, он отметил, что украинец совершенно не впечатлил его в поединке с Лопесом:

«Мне показалось, что Ломаченко двигался не так хорошо, как раньше. Особенно в первой половине боя – слишком мало шагов».

А после этого дал понять, что полностью уверен в своих силах и возможности уйти из ринга победителем:

«Я думаю, что Ломаченко – это переходная точка для меня. Думаю, это будет легкая победа. Это правда, против кого я бы не дрался».

Перед своим поединком Лопес, как мантру, повторял, что Ломаченко переоценен, что он просто дурачит всех экспертов своими трюками. Накатани, фактически, вторит американцу – говорит, что не впечатлен скоростью украинца:

«Передвижение – это его сильная сторона, это единственное, что Ломаченко может делать. К примеру, уходить влево и вправо с ударом – и у соперника нет возможности ответить. Сперва я был ошеломлен. Но недавно понял, что секрет этой магии раскрыт. Я не считаю, что у него слишком быстрые удары. Ноги – да, но удары по скорости не очень отличаются от ударов других боксеров. Они ощущаются быстрыми из-за скорости входа и выхода на, только кажется, что они быстрые. Если вас это не смущает, то я не думаю, что это сильно ощущается».

Обзор боя Накатани – Лопес:

Рост Накатани – 1,82 метра. Рост Ломаченко – 1,7 метра. Японец считает, что эти 12 сантиметров перевеса должны помочь ему в ринге с украинцем. Но рассуждает он достаточно осторожно, ведь понимает, что помимо роста нужно еще и умение сдерживать соперника подальше от себя:

«Мои преимущества? Габариты, возможность работы на длинной дистанции. Но это и мое преимущество, и моя слабость. Ему будет сложно боксировать на длинной, но если он сможет врываться на ближнюю, то сможет показывать свой любимый бокс, получит преимущество. Поэтому мне нужно использовать свои габариты, физическую и ударную мощь».

После этого Накатани пошел еще дальше – рассказал каким ударом собирается потрясти украинца. Ломаченко был в нокдауне только раз в своей профессиональной карьере – в поединке с Хорхе Линаресом. Но если венесуэлец, который, кстати, так же, как и Накатани, является боксером Teiken Gym, попал в голову, то японец хочет срубить украинца ударом по печени:

«Лучше всего у меня получаются удары правой прямой и левой по корпусу. Если ты их попадаешь, то, обычно, побеждаешь. Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе. Хочу его попасть».

Обзор боя Ломаченко – Лопес:

Поединок против Лопеса Ломаченко начал очень пассивно. Как оказалось, это было связано с травмой. Накатани настроен на то, что в их поединке украинец пойдет вперед с первых раундов. И японец обещает быть к этому готов:

«Ломаченко выйдет в ринг с желанием набирать очки с первого раунда, но я попытаюсь ему их не отдавать, хоть он и будет идти на меня. Многое зависит от первой половины боя, от того, как ты ее проведешь можно создать фундамент для победы или для поражения».

Японец заставил громко о себе говорить после боя с Феликсом Вердехо. Накатани побывал в двух нокдаунах в первой половине встречи. Но затем стал автором громкого апсета – ярко нокаутировал пуэрториканца в девятом раунде. Бой с Ломаченко Накатани тоже хочет завершить досрочно.

«Если все пойдет хорошо, то я смогу нокаутировать его. Но есть нет, то я хочу сделать достаточно для победы решениям судей. Но я уверен в себе. Я нокаутирую тебя, Ломаченко».

Накатани пытается показать – он не боится боксировать с Ломаченко. Судя по его словам, японец готов дать настоящий бой украинцу. Действительно, смысла выходить в ринг без желания победить не очень-то и много (да, о чеке не забываем). Так что это все звучит не как высокомерный спич, а как вполне обычные заявления боксера перед боем.

Ждать осталось недолго – через месяц будет ясно, насколько Накатани готов подтвердить свои слова. Японец хочет испортить украинцу праздник. Посмотрим.

Ломаченко, к слову, признал – это лучший соперник для него на данный момент. Теофимо Лопес тоже ожидает увидеть яркий бой от своих бывших соперников.